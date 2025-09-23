IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Бедствие: Невиждан от поколения мост се показа в пресъхналия язовир "Копринка"

Язовирът е пълен едва на 5%

23.09.2025 | 08:36 ч. Обновена: 23.09.2025 | 08:50 ч. 6
Кадър: Нова тв

Кадър: Нова тв

Легендарният мост "Шейтана", невиждан от поколения наред, се показа в почти пресъхналия язовир "Копринка".

Водоемът е паднал до едва 5% от полезния си обем, което повдига сериозни въпроси за управлението на водните ресурси и бъдещето на водоснабдяването в региона. Притокът на вода е почти символичен – едва 0,2 кубични метра в секунда.

Кольо Радуков, водолаз и легенда за региона, който помни моста от дете, коментира ситуацията. 

„През последните няколко години са почти трагични. Водата никога не е падала на това ниво, както е сега, особено тая година. Според мен това е неправилно ръководство, неправилно използване, експлоатиране на тая природна даденост. Мисля, че много институции отговарят, обаче никой не носи отговорност“, каза той пред Нова тв.

Проблемът е особено сериозен, тъй като язовир „Копринка“ е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, той е ключов за пълненето на друг важен водоем – язовир „Жребчево“.

„От тука водата не влиза в Тунджа, за да отиде да напълни язовир „Жребчево“, а оттам според мен и Казанлък и Стара Загора ще останат без питейна вода“, алармира Радуков.

Ниските нива на водата са принудили ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

язовир копринка шейтана
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem