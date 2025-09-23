Сагата с “Топлофикация”: Жителите на "Дружба 2" искат отлагане на ремонта

Протести в столичния квартал “Дружба 2” заради решението на “Топлофикация” да остави жителите без парно и топла вода до 30 декември. Хората блокираха бул. "Цариградско шосе".

"Говори се за 5-10-15 дни, няма график, няма никаква яснота кой блок колко време няма да има топла вода. Не знам в моя блок кога парното ще бъде спряно и кога ще бъде пуснато”, обясни в предаването “България сутрин” Николай Георгиев от Обществения съвет на "Дружба 2”.

По думите му това е крайно недопустимо. Георгиев добави, че никъде по света не се правят ремонти в отоплителния сезон. “Още миналата година беше ясно, че се налагат ремонтни дейности, защото имаше много аварии, но те трябваше да бъдат направени лятото, а не сега, когато наближава зимата", категоричен е той.

По думите му действията на "Топлофикация София" са за прокуратурата, ДАНС и "Икономическа полиция".

"Защо когато се прави обществена поръчка, те не ни уведомиха? В квартал "Дружба 2" живеят около 40 000 души, има училища, има детски градини, възрастни хора. Някой помисли ли за това нещо? Уведомиха ли ни, че има такава опасност - 3 месеца да останем без парно и топла вода... А ако ремонтът се окаже по-дълъг? Изпълнителният директор на "Топлофикация София" е спуснат от друга планета, той не знае какво прави. В цял свят, когато ти се прекъсне дадена услуга, имаш компенсации", допълни Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен, че да се говори за увеличение на цената на парното в тази ситуация е "повече от нагло".

"Нормално е да бъдем компенсирани, защото ще трябва да се купуват бойлери, ще плащаме сметки за ток. Не изключвам да се подаде колективен иск срещу "Топлофикация". Довечера имаме голям протест, насрочен за 18:00 ч. пред параклиса в "Дружба 2". Идеята ни е да блокираме и бул. "Цветан Лазаров", за да ни чуят отговорните институции, политици да ни съдействат. С протестите се надяваме да успеем да прекъснем това безумие и да се прекрати този ремонт, който не е авариен, а планов, защото се знаеше от миналата година", коментира Георгиев.

Жителите настояват ремонтът да бъде отложен за лятото, да има график кой блок откога докога няма да има топла вода.

Петко Краев, кмет на район “Искър” подкрепя протестиращите. Той също е на протестите, защото е сред потърпевшите.

“От Столичната община нещата са много зле, никой не ни търси, никой не се свързва с нас. Кметът на София Васил Терзиев трябва да вземе по-активно участие, но това нещо не го виждаме към момента. Той преди време ме нарече "тъпанар" и оттогава не ме е търсил. Извини ми се в TikTok", посочи Георгиев.

