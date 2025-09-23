Пореден авиодиспечер заспал на смяна, самолет кръжа над летището Клуж-Напока

Шокиращ случай на международното летище Клуж-Напока. Самолет със стотици пътници беше принуден да остане във въздуха и да лети над летището в продължение на близо час, след като авиодиспечерът заспал на смяна.
Екипажът на самолета реши да прекрати процедурата по кацане, защото не можа да се свърже с никого за безопасно кацане.
Всичко се е случило преди месец, а днес Ромаца потвърди инцидента.
„Вътрешният анализ идентифицира фактори като ограничения опит на диспечера и натрупаната умора“, казват представители на Ромаца, добавяйки, че са предприели и първите мерки: преквалифицирали са персонала и следят работния график, за да предотвратят подобни инциденти отново.
Безопасността на пътниците и самолета не е била засегната по никакъв начин, казват официални лица.
Преди няколко седмици подобен инцидент се случи и в небето над Корсика. Тогава самолет кръжа близо час, докато наземния персонал се опитваше да събуди диспечера, който беше заспал зад заключената врата на кулата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.