Пореден авиодиспечер заспал на смяна, самолет кръжа над летището Клуж-Напока

Диспечерът натрупал умора

23.09.2025 | 11:55 ч. 1
Снимка: Pixabay/ Leonhard_Niederwimmer

Шокиращ случай на международното летище Клуж-Напока. Самолет със стотици пътници беше принуден да остане във въздуха и да лети над летището в продължение на близо час, след като авиодиспечерът заспал на смяна. 

Екипажът на самолета реши да прекрати процедурата по кацане, защото не можа да се свърже с никого за безопасно кацане.

Всичко се е случило преди месец, а днес Ромаца потвърди инцидента.

„Вътрешният анализ идентифицира фактори като ограничения опит на диспечера и натрупаната умора“, казват представители на Ромаца, добавяйки, че са предприели и първите мерки: преквалифицирали са персонала и следят работния график, за да предотвратят подобни инциденти отново.

Безопасността на пътниците и самолета не е била засегната по никакъв начин, казват официални лица.

Преди няколко седмици подобен инцидент се случи и в небето над Корсика. Тогава самолет кръжа близо час, докато наземния персонал се опитваше да събуди диспечера, който беше заспал зад заключената врата на кулата. 

самолет диспечер инцидент Клуж-Напока
