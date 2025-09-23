Том Холанд се контузи на снимачната площадка

Том Холанд си взема кратка пауза от снимките на новия филм за Спайдърмен – „Spider-Man: Brand New Day“.

Актьорът е получил леко сътресение и временно прекъсва работа, но според потвърдена информация на ABC News се очаква да се върне на снимачната площадка след няколко дни.

Холанд отново влиза в ролята на супергероя от Marvel в четвъртата част на франчайза. 29-годишният актьор изигра Питър Паркър/Спайдърмен за първи път в „Captain America: Civil War“ (2016 г.) и последно се появи в „Spider-Man: No Way Home“ (2021 година).

Снимките на „Spider-Man: Brand New Day“ вече текат усилено. Миналия месец Холанд сподели кадър от продукцията, облечен в емблематичния костюм на героя. А през август Sony Pictures пусна и видео зад кулисите, което проследява първите му дни на снимачната площадка.

„Това е първият ден. Четвъртият ми "първи ден" на снимачна площадка за филм за Спайдърмен. Забавно е – когато облека костюма, усещането този път е различно по някакъв начин. А и за първи път имаме фенове на снимачната площадка още от първия ден, което е супер вълнуващо. Имаме и познати лица в екипа. Аз просто ще дам най-доброто от себе си и се надявам да се получи – никакъв натиск“, споделя актьорът във видеото.

Миналия октомври Холанд загатна за сюжета на „Brand New Day“ и го определи като „луд“.

„Той е по-различен от всичко, което сме правили досега, но мисля, че феновете ще реагират много добре“, каза тогава актьорът в интервю за „Good Morning America“.

Екшън-приключението се очаква да излезе на екран на 31 юли 2026 година.