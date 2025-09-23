IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В "Дружба 2" не вярват на шефа на "Топлофикация София"

23.09.2025 | 08:12 ч. Обновена: 23.09.2025 | 08:49 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Недоволството в столичния квартал "Дружба" 2 расте като вече се насочи и директно срещу шефа на "Топлофикация София" Петър Петров. Вчера той заяви в интервю, че дружеството няма пари да изплати компенсация за планираните ремонти в столичния квартал до 30 декември. В същото време той поиска и увеличаване на цените на парното.

Ремонтът, който се оказа спешен и трябва да започне в началото на отоплителния сезон през октомври, е с продължителност 3 месеца.

Петров заяви, че се очаква в засегнатите райони да останат най-много до 15 дни без топлоподаване. Хората обаче не вярват на думите му.

"Това е някакво измъкване от ситуацията. Цинизъм е да няма компенсации за хората. Шефът на "Топлофикация" изобщо не знае къде се намира. Това са пълни глупости. Той говори за някакви графици, които никой не е виждал. Той самият не ги знае. 12 дни пише, 5 дни пише, 15 дни. Кога и как аз да разбера за колко дни няма да имам парно и топла вода? Нямало да има начисляване на сметка. Оставаше и да плащаме", казва жителка на "Дружба" 2 пред БНТ.

Част от хората ще разчитат на климатици, но казват, че в квартала има проблем и с електронпреносната мрежа и не са сигурни дали и токът няма да се срине.

парно дружба софия топлофикация
