Борис Бонев: По-добре вместо "Топлофикация", Пеевски да даде Борисов на прокурор

Общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев даде пресконференция в СО и каза, че днес основната тема е "Топлофикация" и как 30 хиляди души могат да останат без топла вода и парно през зимните месеци.

"Няма как да не коментирам думите на Делян Пеевски от тази сутрин и факта, че той е решил да дава "Топлофикация София" и Столична община на прокурор, за да провери дали дружеството не се води към фалит. Е, господин Пеевски, добро утро. Това дружество се води към фалит, но не от днес и не от кмета Терзиев. А поне от последните 25 години, като 20 от тях управляваха ГЕРБ. Трябва да дадете, г-н Пеевски, на прокурор Борисов като бивш кмет на София, както и другите, които са управлявали града", каза още Бонев.

"Ако някого ще давате на прокурор, по-добре дайте Бойко Борисов на прокурор в качеството му на бивш кмет на столична община. По-добре дайте лидерите на ГЕРБ на прокурор в качеството им на хора, които управляваха този град повече от 20 години", каза още общинският съветник от "Спаси София".

По думите на Бонев изказването на Пеевски от днес размества политическите пластове. “София, Пловдив, Варна и няколко други големи градове са за Борисов, а цялата останала държава е за Пеевски. За нас е ясен сигналът, че Пеевски се полакоми и се полакомил да вземе вече и София. Това е много лоша новина за София и продължаващо лоша новина за държавата".

Бонев още веднъж подчерта, че “Спаси София” е опонент на ГЕРБ. "Ще сме абсолютно безкомпромисни срещу всеки опит на Пеевски да се намеси в София, да превземе София и да я контролира", каза още общинският съветник.

Общинският съветник от “Спаси София” Емилия Ангелова уточни, че в ремонтната програма на дружеството за тази година са предвидени дейности едва за три млн. лева, докато в последния момент е обявена обществена поръчка за близо 47 млн. лева.

“Това означава почти пет млн. лева на километър ремонт – цифри, които напомнят за строителството на магистрали“, каза Ангелова и добави, че общината като собственик не е била информирана за подобен проект.

Общинският съветник предупреди, че подобни действия крият риск “Топлофикация“ умишлено да бъде доведена до технически фалит и впоследствие – продадена на безценица. Ангелова припомни, че последният независим технически одит е правен преди повече от 20 години, а през това време реални инвестиции не са реализирани.

По време на брифинга Бонев добави, че втората важна тема е паркирането в столицата. “Общественото обсъждане по предложените промени в наредбата изтича след два дни. Реформата предвижда промени в синя и зелена зона, работно време и цени”, обясни Бонев.

“За нас е важно подобна реформа, която засяга милион и половина софиянци, да бъде подкрепена от целия общински съвет“, каза Бонев. Той приветства внесения доклад от кмета Васил Терзиев и ПП-ДБ, който по думите му преповтаря голяма част от предложенията на “Спаси София“.

Формацията настоява допълнителните приходи от паркирането да се използват за нов подвижен състав на градския транспорт и за изграждане на буферни паркинги. Приоритет е и намаляването на служебните абонаменти за институции. Бонев изрази увереност, че в началото на октомври проектът може да бъде подложен на гласуване в Столичния общински съвет.