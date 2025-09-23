IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар в кооперация в Банско, изпратени са екипи от пожарната

144 пожара са потушени през последното денонощие в страната

23.09.2025 | 14:44 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Днес около 13 часа е възникнал пожар в кооперация в Банско. От Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха, че на мястото на инцидента са изпратени три пожарни автомобила – единият от Банско, а останалите два от Разлог.

На този етап няма информация за причината за пожара.

Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, трима души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Пожарникарите са реагирали на 173 сигнала за произшествия. / БТА

