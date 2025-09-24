България се присъединява към инициативата на ООН за борба с насилието над деца

България стана 47-ата държава, която се присъединява към глобалната инициатива на ООН за превенция и противодействие на насилието над деца - INSPIRE. Това беше обявено на среща между министъра на правосъдието Георги Георгиев и д-р Наджат М‘джид, специален представител на Генералния секретар на ООН по въпросите на насилието над деца, в рамките на сесиите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По думите на министър Георгиев защитата на правата на децата е национален приоритет. Присъединяването ни към INSPIRE ще даде възможност на България да използва най-добрите международни практики и доказани механизми за защита на децата – от онлайн тормоз до сексуални престъпления, които, за съжаление, нарастват в световен мащаб, заяви той. Министърът подчерта, че заради глобалния обхват на интернет престъпленията срещу деца все по-често са трансгранични, което изисква международна координация и съвместни действия.

В рамките на инициативата България ще работи по прилагане на доказани в световен мащаб мерки и инструменти в правосъдието, социалните услуги и здравеопазването, информираха от министерството. Ще бъдат проведени специализирани обучения за полицаи, прокурори, съдии и други професионалисти, работещи с деца-жертви или свидетели на насилие. Това ще гарантира прилагането на международните стандарти за щадящо и ефективно отношение към децата и техните семейства.

Министър Георгиев представи пред ООН българския опит и утвърдените добри практики, сред които и моделът “Зона Закрила” – услуга, предлагаща цялостна подкрепа за деца, пострадали от насилие, както и мрежата от „сини стаи“ за щадящо изслушване на деца в съдебните процедури. Той даде пример със съдилищата в Русе, където този модел е много добре организиран и интегрирани в институционалната работа.

Д-р Наджат М‘джид оцени високо усилията на България в борбата с насилието над деца и приветства присъединяването към инициативата INSPIRE. Тя подчерта значението на националните усилия, съчетани с глобална солидарност, за справяне с предизвикателствата на съвременното детско насилие, посочиха още от министерството.

Присъединяването на България към INSPIRE е в съответствие с ангажиментите на правителството и Министерството на правосъдието за ефективна реформа в детското правосъдие и адекватен институционален отговор на насилието, включително в рамките на борбата с домашното насилие.

Премиерът Росен Желязков пристигна преди два дни в Ню Йорк, за да вземе участие в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН, като в нея са и министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.