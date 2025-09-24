Дъщерята на Джиджи Хадид стана на 5 г.

Дъщерята на Джиджи Хадид и Зейн Малик, Кай, навърши 5 годинки преди няколко дни.

За повода 30-годишната моделка публикува в профила си в Instagram серия кадри с порасналото си момиченце и разчувства феновете.

Първо виждаме как двете дами са сред природата и се прегръщат.“ Джиджи е по лилава тениска и жълта пола, а Кай носи кариран панталон в бяло и черно, както и бял потник на черни точки.

След това е заснета чудната торта на момичето. Тя е във формата на сърце, с много блатове, в розово, синьо, оранжево, зелено, червено, жълто и т.н.

Има и кадър на други сладкиши, на украсата - с шарени букви е изписано "Кай е на 5 г.".

Виждаме, че са поставени и доста балони - в лилаво, розово, синьо, жълто и т.н. А децата са се наслаждавали на оцветяване.

"Да те празнувам е най-добрият ден някога - всяка година. Честит 5-и рожден ден на светлината в живота ми! Ти си наистина всичко. Такава късметлийка съм и съм толкова горда, че съм твоя майка", написала е Хадид.

