Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около 10 градуса и духа слаб вятър във високите части, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.