Путин е психологически подготвен и държи пръста си върху ядрения спусък

В петък три руски МиГ-31 “Фоксхаунд“, основната бойна платформа на Кремъл за хиперзвукови ракети “Кинжал“ (способни да носят ядрени бойни глави), нарушиха въздушното пространство на Естония. Това беше поредното нахлуване на Русия в членка на НАТО, след серия от нарушения на дронове над Полша и Румъния по-рано през месеца.

Това очевидно е опасна ескалация от страна на Кремъл. Руският президент Путин вероятно се стреми да изгради по-ясна картина за това как НАТО реагира на провокации, както и да намали чувствителността на европейците към нарушения на техния суверенитет.

Но има и друг важен елемент в историята. Във вторник миналата седмица, за да отбележи кулминацията на стратегическо командно-щабно военно учение с кодово име “Запад 2025“, Русия симулира нанасяне на тактически ядрен удар. То беше наблюдавано от руския президент Владимир Путин, облечен във военна униформа, пише The Telegraph.

Мнозина смятат, че ядрената война в наши дни е невъзможна. Заплахата от ядрена война е на най-високо ниво, а "немислимото" е по-мислимо, отколкото повечето са готови да признаят.

Нито Русия, нито НАТО искат директен "кинетичен" конфликт. Но тъй като войната в Украйна, косвена конфронтация между Москва и Вашингтон, бушува, рискът от неволна ескалация поради недоразумение нараства бързо.

В продължение на пет дни руските сили проведоха учения “Запад“ съвместно с беларуските си колеги в 41 тренировъчни бази в Западна Русия и Беларус. Целта беше да се извлекат поуки от настоящия конфликт в Украйна, фокусирани върху хибридни удари, тактики на мобилна артилерия и борба с дронове.

Такива учения “Запад” Русия е провеждала и през есента на 2021 година, използвайки ги като прикритие, за да струпа приблизително 190 хиляди войници по западната си граница преди нахлуването в Украйна, с цел постигане на тактическа изненада срещу Киев и НАТО. В “Запад-2021“ участваха и сили от Беларус, която сега притежава руски тактически ядрени оръжия.

Руснаците редовно практикуват разрешаването на удари с ядрено оръжие като част от военни учения, като Путин "натиска бутона", защото вярват, че техният лидер трябва да бъде психологически подготвен за това действие. Това е резултат от важен урок, научен по време на съветската епоха. През 1972 г. тогавашният генерален секретар Леонид Брежнев е "треперил", когато е бил помолен да натисне бутон по време на командно-щабно учение, симулиращо война със САЩ. Той непрекъснато е питал министъра на отбраната Андрей Гречко дали това “определено е учение“.

Това не означава, че Путин е готов да използва спусъка. Той не иска ядрена война. Но руският лидер и неговият Генерален щаб разглеждат ядрените оръжия като бойна способност, а не просто като психологическо оръжие.

Москва е разработила и внедрила сложна ядрена доктрина, наречена “ескалация за деескалация“, е разработила тактически ядрени бойни глави с ниска мощност и е обучила силите си за водене на „ограничена“ ядрена война. На 27 февруари 2022 г., дни след началото на инвазията в Украйна, Путин постави руските ядрени сили на “специален режим на бойно дежурство“ и няма официално съобщение за промяна на статута.

Докато западните анализатори отхвърлиха действията на Путин като преувеличение, твърдейки, че не е имало реална промяна в базовата ядрена позиция на Русия, оценките на американското разузнаване, базирани на така наречените И&П (индикации и предупреждения), може да са само частично полезни за разбирането на настоящата заплаха. Рамката на САЩ за откриване на заплахи е структурирана така, че да открива непосредствена заплаха, а не да предоставя стратегическо предупреждение за нарастваща заплаха, която се развива с течение на времето.

Важно е да се отбележи, че доверие между НАТО и Русия в момента няма. Дългогодишният страх на Москва, че САЩ се стремят към промяна на режима в Русия, се изостри от честите коментари на западни служители, които открито заявяват или подразбират намерението си да победят руската армия, да сринат икономиката ѝ и да свалят Путин от власт. Украинските удари по руската ядрена триада, по-специално стратегическите бомбардировачи, които са в центъра на руската стратегия за възпиране и отбрана, вероятно са допълнително изострили тези страхове.

НАТО се опасява от руска атака срещу една от държавите-членки, което би задействало клаузата за колективна отбрана по член 5, особено ако Украйна падне. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Кремъл накараха алианса да започне нова военна операция с кодово име “Източен страж“ на 12 септември 2025 г.

Нормалният риск от взаимно спъване се увеличава по време на периоди на високо напрежение и на фона на едновременни военни дейности, като например ученията “Запад-2025“, “Източен страж“ и ученията “Железни врата“ на Полша. Днес регионът е пренаселен и със средства за наблюдение, бойни боеприпаси от всякакъв вид, военни кораби и помощни плавателни съдове, всички действащи в непосредствена близост. Следователно опасността от инцидент е много висока.

Има силен исторически пример за това колко бързо и лесно нещата могат да се объркат по време на високо напрежение.

През ноември 1983 г. НАТО се готвеше да упражнява изстрелване на ядрена ракета във военно учение “Able Archer 83“. Напрежението вече беше високо, след като руснаците свалиха южнокорейски пътнически самолет, отклонил се от курса си по пътя от Анкъридж до Сеул. Но Кремъл изпадна в конвулсии заради “Able Archer“, приемайки, че това е истинското учение, а не тренировъчно учение.

Руските разузнавателни служби бяха в повишена бойна готовност в продължение на две години, след като през 1981 г. председателят на КГБ Юрий Андропов и Брежнев им възложиха задачата да търсят индикации за намеренията на САЩ да нанесат ядрен удар срещу СССР. КГБ издаде компютърно генерирана разузнавателна оценка, показваща, че „съотношението на световните сили“ драстично е в полза на Съединените щати.

Резултатът беше мащабна тайна програма за събиране на разузнавателна информация с кодово име RYAN (Ракетно-ядерно нападение; “ядрена ракетна атака“ на руски), за да открие признаци за подготовката на САЩ за война със СССР. Това насърчи съветските лидери да видят в позицията на САЩ точно това, което търсеха. Пълномащабно симулирано изпускане на ядрени оръжия от силите на НАТО можеше да означава само едно нещо за параноичните Съвети: началото на ядрена война.

Масирана съветска ядрена атака чака само заповед от Андропов. По време на кризата няма комуникация между Москва и Вашингтон, която да изясни ситуацията. За щастие, такава заповед не е дадена и в края на учението на НАТО на 11 ноември 1983 г. напрежението намалява. Но всичко е могло да завърши по съвсем различен начин. И днес светът е изправен пред подобна ситуация, предвид срива на доверието между Русия и Запада, както и прекъсването на ключовите канали за комуникация.

Нито НАТО, нито Русия искат да се стигне до военни действия, да не говорим за ядрена война. Но и двете страни не искат да позволят на другата да бъде възприемана като победител в Украйна. И двете страни, очаквайки атака от другата, използват своите масивни системи за събиране на разузнавателна информация, за да търсят всякакви признаци за предстояща атака, което да им позволи да вземат бързи решения.

Тълкуването на намеренията на ръководството е по своята същност трудно. Не всяка заповед може да бъде прихваната и не всеки разузнавателен индикатор е видим. Объркването и грешките, в резултат на пословичната “мъгла на войната“, са стандартни атрибути на въоръжения конфликт. Вероятността в тази среда на тенджера под налягане да се направи грешна преценка с трагични последици е много реална.

Тъй като социалните медии експлодират с ултиматумите на президента Тръмп и заплахите, отправени от пълномощниците на Путин, ако разумът не надделее в Москва, Вашингтон и Европа, ядрената война може да се превърне в самоизпълняващо се пророчество.

*Ребека Кофлър е стратегически анализатор на военното разузнаване, работеща преди за Агенцията за военно разузнаване на САЩ. Тя е автор на “Наръчникът на Путин“, Regnery 2021. Следващата ѝ книга “Наръчникът на Тръмп“ ще бъде публикувана по-късно тази година. Подкастът на Ребека “Наръчникът на Тръмп“ се излъчва в нейния канал Censored But Not Silenced и е достъпен в повечето социални медийни платформи.