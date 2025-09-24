Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският апелативен съд потвърди мярката, наложена от по-долната инстанция, и остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно.

Според съдия Стефан Илиев има обосновано предположение, че Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен. За това свидетелстват показанията на Пламенка Димитрова. Също така не са налице показания, които да оборват нейните.

Съдът посочи също, че са били разпитвани служители в Община Варна, като и са се изисквали документи, които е трябвало да преминат през кмета. Това е причината разследването да се забърза, след като е повдигнато обвинение на Коцев. В определението си съдебният състав взе предвид и показанията на Диян Иванов (бивш зам.-кмет на Варна). Съдия Илиев посочи, че всеки свидетел може да даде повторни показания с искане на обвиняемия.

Съдията допълни, че няма опасност Коцев да се укрие, ако му бъде наложена по-лека мярка. Има обаче опасност да извърши друго престъпление, тъй като все още е кмет на Варна и може да повлияе на разследването с влиянието си в Общината. Времето, което Коцев е прекарал в ареста, е разумно. Разследването се води ритмично и няма прекрачени срокове, посочи още съдът, съобщава БТА.

След като прочете определението, съдия Илиев се обърна към прокуратурата и каза да се разбърза и да разпита онези, които все още не са.

В определението се цитираха невярно показания, освен това съдът каза, че за да бъде наново разпитан Диан Иванов, трябва да има поне искане от защитата или самия него. Това не е вярно, защото прокуратурата сама трябва да организира проверка на всички доказателства и второ, защото в делото е приложено искане, както от Иванов, така и от адвокат. Посочен е адресът му и как да бъде призован, каза адвокат Ина Лулчева след заседанието.

Тя допълни, че съдът е обсъждал доказателства, които не са били въведени от никой от свидетелите. Прави впечатление, че съдът извежда обвинителни факти, които и прокурорът не твърди. Това говори за ясна пристрастност и предубеденост и че исканията за отвод са били основателни, посочи Лулчева.

Тя допълни, че основанието, което използва съдът, че Коцев е все още е кмет и може да повлияе на разследването, показва, че целта е той да бъде отстранен от поста.

Днес съдът удари дъното. Видяхме, че нямаха никакви доводи, съдът бездарно прочиташе показанията на обвиненията и доказателствата на прокуратурата, каза бившият депутат и бивш лидер на ПП Кирил Петков след заседанието.