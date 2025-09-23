IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдиите Стефан Илиев и Венелин Иванов отказаха да си направят отвод по случая “Коцев”

Молбата беше на адвоката на задържания кмет на Варна Благомир Коцев

23.09.2025
Димитър Кьосемарлиев

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Апелативните съдии Стефан Илиев и Венелин Иванов отказаха да си направят отвод, след молба от адвокат Ина Лулчева. Илиев е председател, а Иванов член на състава, който преразглежда мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.

Съдия Илиев каза, че няма обстоятелство, което да го предубеждава и да го прави пристрастен.

Адвокат Лулчева обясни, че той е бил посочен от административния ръководител на съда, а не избран на случаен принцип, какъвто е закона. Това говори за липса на безпристрастност. Молбата ѝ е внесена на 19 септември и в нея, освен отвода на съдия Илиев, се иска и този на съдия Георги Ушев. Той обаче си направи самоотвод в същия ден. 

Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров също направиха самоотвод от разглеждането на мярката на Коцев, припомня БТА.

Разпределението на делата трябва да се извършва по случаен подбор, уточни адвокат Лулчева. Това важи и за тримата членове на състава. Въпреки че съдиите са дежурни, за този период отново няма случаен подбор.

Според адвоката съдиите Ушев и Иванов не са безпристрастни.

