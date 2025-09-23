Гледат окончателната мярка на Благомир Коцев

Варненският кмет Благомир Коцев ще чуе окончателната си мярка за неотклонение от Софийският апелативен съд. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Коцев е зад решетките от два месеца, а в страната се проведоха над 10 протеста срещу задържането му.

Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото.