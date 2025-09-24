IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Наработиха се! След две проверки и липса на кворум, Киселова закри днешното заседание

Следващото редовно заседание е насрочено за утре от 9 часа

24.09.2025 | 10:25 ч. 2
След две проверки на депутатите и липса на кворум, председателят на 51-то Народно събрание доц. Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание.

Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев от ПП-ДБ заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110 народни представители.

Председателят на парламента закри днешното заседание. Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.
 

