Въздушната линейка транспортира мъж на 52 г. от Петрич

Пациентът е с мозъчен кръвоизлив, състоянието му е тежко

24.09.2025 | 18:22 ч. 0
БГНЕС

Мъж на 52 години е транспортиран с въздушна линейка от Петрич до МБАЛ "Света София". Това каза за БТА доктор Александър Попов, завеждащ спешния център в Петрич. Той уточни, че мъжът е постъпил за лечение в МБАЛ "Югозападна болница" - База 2 в Петрич вчера. 

След преглед е установено, че е с мозъчен кръвоизлив. Бил е настанен в реанимация, но заради тежкото му състояние лекарите са потърсили съдействие за неговото транспортиране до столична болница.

Медицинският хеликоптер кацна преди минути на стадиона в Петрич. Пациентът е качен в него и ще постъпи за лечение в МБАЛ "Света София".

 

