Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили

Все пак президентът отчете, че са направени стъпки в правилната посока

11.11.2025 | 20:04 ч. 6
Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври т.г. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

В мотивите си президентът изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване. 

Радев отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите.

Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване  на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация.

Държавният глава изтъква в мотивите, че приетите промени, макар и да преследват значими за отбраната цели, на практика могат да задълбочат проблема с недостига на човешки ресурс в армията и следва да бъдат допълнително преосмислени от законодателя. 

 

