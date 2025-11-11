Зеленски: Ситуацията в Покровск остава тежка

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ситуацията в обсадения град Покровск остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, съобщава агенция Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи след разговор с най-висшия украински военен Зеленски също заяви, че Москва увеличава атаките си в южната Запорожка област.

Основният фокус на фронта сега е в района на Покровск и Запорожка област, където руските сили увеличават броя и мащаба на своите атаки, каза Зеленски, цитирана от Укринформ, след като изслуша доклад от главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. The front: our main focus right now is on the Pokrovsk direction and the Zaporizhzhia region, where the Russians are increasing the number and scale of assaults. The situation there remains difficult, in part because of weather… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2025

Според Зеленски ситуацията край Купянск е малко по-лека: “Нашите сили са постигнали резултати там и това се е повтаряло през последните няколко седмици.“

Зеленски и Сирски са обсъдили и подготовката за удари дълбоко на навътре руска територия – конкретни насоки и очаквани резултати.

“Украинските санкции с дълъг обхват трябва да влизат в сила всеки ден и ние правим това. Благодаря ви за прецизността! Слава на Украйна!“, каза Зеленски.