Зеленски: Ситуацията в Покровск остава тежка

Лошото време благоприятства руските атаки, добави той

11.11.2025 | 20:29 ч. 8
Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ситуацията в обсадения град Покровск остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, съобщава агенция Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи след разговор с най-висшия украински военен Зеленски също заяви, че Москва увеличава атаките си в южната Запорожка област.

Основният фокус на фронта сега е в района на Покровск и Запорожка област, където руските сили увеличават броя и мащаба на своите атаки, каза Зеленски, цитирана от Укринформ, след като изслуша доклад от главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

Според Зеленски ситуацията край Купянск е малко по-лека: “Нашите сили са постигнали резултати там и това се е повтаряло през последните няколко седмици.“

Зеленски и Сирски са обсъдили и подготовката за удари дълбоко на навътре руска територия – конкретни насоки и очаквани резултати.

“Украинските санкции с дълъг обхват трябва да влизат в сила всеки ден и ние правим това. Благодаря ви за прецизността! Слава на Украйна!“, каза Зеленски.

