Таков предупреждава: Контейнерите ще преливат в цяла София

Председателят на групата на общинските съветници в СОС Иван Таков предупреди, че кофите за боклук, които в момента преливат в “Красно село” и “Люлин”, ще бъдат и в останалите столични райони.

“Преди по-малко от месец бях тук и ви казах точно какво ще се случи. След по-малко от три седмици трите района – “Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина”, ще бъдат в същото положение, в което са “Красно село” и “Люлин”, заяви Иван Таков пред Nova news.

По думите му кризата с боклука показва провалът не само на кмета Васил Терзиев, но и на администрацията на СО в системата за управление на отпадъците. “В момента отново водим разговор как да спасим едно положение, в което ни е вкарала Столичната община и кметът, заедно със заместниците му. Те не овладяват ситуацията”, заяви Таков.

“Мен ме учудва това спокойствие, с което СО работи, предвид ситуацията в момента в града. Те нямат никаква идея какво ще правят със зимното почистване. След около месец, ако завали сняг и боклукът не се извозва, представяте ли си в какво бедствено положение ще изпадне градът. Виждате и проблема с листата – в районите, където няма сметопочистване, няма кой да ги изчисти. На 7 януари изтичат последните договори, което означава, че 19 столични района ще бъдат в бедствено положение”, заяви Таков и допълни, че грешката е със забавената поръчка.

Сагата с “Лукойл”

Иван Таков коментира и наложените санкции на “Лукойл” и дали те ще засегнат градския транспорт. По думите му това касае само дизеловите автобуси, които са в столичния автотранспорт. “Те не са малко, но не са и чак толкова много. Надявам се наистина да не се стигне до спиране на доставките на дизел за автотранспорта. Разбира се, по-голямата част от превозните средства са на ток и на метан, така че там не очакваме сътресения чак толкова големи. Но, разбира се, винаги при такава опасност отново превантивно трябва да се мисли за излизане от ситуацията", каза Таков и припомни, че има внесен доклад със “Спаси София”, с който се подканва кметът да се замисли за сериозен инвестиционен кредит.

Разширяването на зоните за паркиране

“Нашата позиция винаги е била последователна – против разширяването на зоните и повишаването на цените. Още преди 10 години, в Комисията по транспорт, казах, че София не може и не трябва да бъде превърната в един голям платен паркинг. Повишаването на цените и разширяването на зоните не е реформа. Реформа е изграждането на паркинги и подобряването на градския транспорт, чиято цел е автомобилите да се извадят от тротоарите и уличните платна”, каза Таков.