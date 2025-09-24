Парламентът ще съдейства за осигуряване на вода в бедстващите райони

“Парламентът е готов да гласува бързо нужните промени в законодателството с цел ускоряване работата по инфраструктурните проекти по осигуряване вода в бедстващите райони”, заяви председателят на ПГ на “БСП-Обединена левица” Драгомир Стойнев на първото заседание на Националния борд по водите.

Депутатът подчерта, че народните представители са готови със спешни действия и законодателни инициативи, даващи път на по-бърза работа по инфраструктурните обекти, които да обезпечат с вода бедстващите региони. “Ще окажем пълно съдействие на Борда по водите, защото достъпът до чиста питейна вода е основно право на хората и отговорност на държавата”, допълни Стойнев.

Той подчерта, че инженерните и техническите решения са важни, но е нужна цялостна политика и политически решения за справяне с проблемите в бедстващите райони, за да се гарантира дългосрочно спокойствие и сигурност за хората. В следващият държавен бюджет трябва да станат видими политиките, чрез които държавата ще инвестира в реформа на ВиК сектора. Зад устойчивото финансиране на секторните проекти трябва да има стратегическа политическа визия, смятат социалистите.

По думите на Стойнев борбата с водната криза изисква обединение на институциите и последователни усилия. “Не можем да допускаме хора и цели региони да живеят в несигурност заради липса на вода – държавата е длъжна да действа бързо и категорично“, заяви още той.