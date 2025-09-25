IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Горски спасиха безпомощно мече, открито в река край Смолян

Установено е, че животното има рана в областта на врата

25.09.2025 | 14:53 ч. 1
pixabay

pixabay

Горски и служители на смолянската екоинспекция спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река между селата Смилян и Кошница край Смолян.

Акцията за спасяване на мечето, на възраст около 2 години, е проведена в сряда, 24 септември, а рано тази сутрин безпомощното животно е транспортирано към Парка за танцуващи мечки в Белица, където ще бъде настанено за лечение. 

Към 19 часа на 24 септември на телефон 112 е получен сигнал за мече в безпомощно състояние, намиращо се в река между селата Смилян и Кошница, община Смолян.

На сигнала са реагирали експерти на РИОСВ-Смолян, ДГС-Смилян и РУ на МВР-Смолян, съобщава "Труд".

След упояване на мечето е предприет първоначален оглед, при който е установено, че индивидът е от женски пол с рана в областта на врата. Травмата е поне на седмица, категорични са специалистите.

Днес мечето вече е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.

От екоинспекцията в Смолян все още не могат да кажат какви са причините за състоянието на мечето. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мече спасено Смолян
