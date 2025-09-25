Може ли противовъздушната отбрана на Венецуела да блокира американска атака?

През 2000-те години венецуелските въоръжени сили започнаха бързо да модернизират обучението и оборудването си във време на засилено напрежение със Съединените щати, което доведе до бързото разполагане на страната с най-боеспособните военновъздушни сили и арсенал от противовъздушна отбрана в Латинска Америка, пише MWM.

Въздушните бойни възможности на Венецуела напоследък привлякоха все по-голямо внимание, тъй като Съединените щати увеличиха военния натиск върху страната, като Вашингтон значително увеличи разполагането на сили в Карибите, включително множество ескадрили изтребители F-35 от пето поколение и значителна флотилия на ВМС с множество разрушители и ядрена подводница. Два вида активи във венецуелския инвентар по-специално отличават възможностите ѝ за противовъздушна отбрана от тези на други страни в региона, включително четири малки ескадрили изтребители Су-30МК2 с голям обсег и множество батальони системи за противовъздушна отбрана С-300ВМ с голям обсег.

Особено високата пригодност на С-300ВМ за осигуряване на асиметрична защита срещу мащабно въздушно нападение доведе до нарастващ интерес към неговите възможности. Във време на високо напрежение със Съединените щати в средата на 2019 г., когато предполагаеми финансирани от Запада наемници бяха задържани по време на саботажни операции и опити за покушение, системите С-300ВМ бяха демонстративно разположени за защита на столицата Каракас. Разполагането беше направено в отговор на опасения, че Съединените щати ще ескалират, за да нанесат въздушни или ракетни удари.

За разлика от серията системи С-300П, системите от серията С-300В са разработени, за да придружават съветските и руските сухопътни сили и в резултат на това поставят много по-голям акцент върху мобилността. С-300ВМ използва верижни ракети-носители МТ-Т, позволяващи операции извън пътя, като всички части на системата, включително командния център, радарите и ракетните установки, могат да се преразполагат за по-малко от 10 минути. Очаква се това да ги направи особено трудни за неутрализиране дори за усъвършенствани средства за потискане на противовъздушната отбрана със сложни възможности за електронно разузнаване.

Въведена в експлоатация през 2012 г., С-300ВМ е способна да поразява едновременно до 24 цели, може да поразява ниско забележими цели на средни разстояния и използва нови компютърни системи с методи за обработка на данни, считани за най-съвременни по това време. В сравнение с предишните модели от серията С-300В, системата се възползва от нови радарни системи, нови командни пунктове, подобрени средства за електронно противодействие и нови ракети за по-дълъг обсег на поражение от 250 км. Ракетите, изстреляни от системата, имат скорости над 14 Маха, което им позволява да прехващат високоскоростни цели, включително балистични ракети.

С-300ВМ се отличава с високо ниво на автоматизация и ниски изисквания за поддръжка, което я прави сравнително лесна за работа. Системата е разработена с особен фокус върху осигуряването на защита срещу балистични и крилати ракетни атаки и е способна да атакува и двата вида цели едновременно. Очаква се системата да представлява сериозно предизвикателство, ако Съединените щати предприемат атака срещу Венецуела, но основен недостатък остава ограниченият размер на нейния арсенал за противовъздушна отбрана, тъй като плановете за обществени поръчки както за системи за противовъздушна отбрана, така и за самолети бяха прекратени след смъртта на бившия президент Уго Чавес през 2013 г.

В резултат на това системите не са разположени като част от много по-широка мрежа с подобни висококачествени допълващи се системи като С-400 или с по-голям брой по-модерни изтребители, тъй като първоначалните планове за закупуване на изтребители Су-35 бяха прекратени. По този начин е по-вероятно системите да бъдат използвани за засади и атаки „удари и бягай“ срещу американски авиационни активи, ако бъде предприета пълномащабна атака, подобно на това, което направи Югославия срещу въздушните активи на НАТО през 1999 г., тъй като малкият брой в експлоатация в противен случай ще ги направи податливи на претоварване.