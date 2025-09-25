Гейм, сет, удар с дрон: Бивша тенис звезда сега служи в елитните сили на Украйна

Повече от две десетилетия украинецът Сергий Стаховски посвети живота си на тениса. Но през последните три години Стаховски е боец ​​на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Ако името му някога се появяваше в заглавията за тенис резултати, сега то се появява за нещо съвсем различно - изстрелването на свръхсекретни дронове срещу Русия като част от елитния Център за специални операции „Алфа“.

„Преди имах график за пътуване: Париж, Уимбълдън, Мелбърн, Ню Йорк“, спомня си той пред United24 „През последните три години обаче беше Бахмут, Авдеевка, Изюм, Лиман. Веднъж, в Харковска област, ракета избухна точно пред бронираната ни машина. Бяхме изблъскани в храстите, излязохме оттам счупени и след това прекарахме часове, избягвайки артилерийски огън.“

Ето как Стаховски си спомня един от най-ярките епизоди от новия си живот. Но определящите моменти никога не са му липсвали.

Роден и израснал в Киев, син на лекар и университетски преподавател, Сергий започва да играе тенис рано. На 12-годишна възраст семейството му провежда съвет, за да реши дали да продължи, предвид цената и жертвите. Той избира да упорства.

„Когато няколко години по-късно играх на финала на младежкото първенство на US Open срещу Анди Мъри, стана ясно, че имам шанс да успея в тениса. Всички онези хора, които казваха: „Няма да успееш, само сто играчи се прехранват, защо родителите ти пилеят пари?“ – изведнъж ме аплодираха. Но аз наистина повярвах в пътя си, след като спечелих турнира в Загреб през 2008 г.“

През същата година, класиран на 209-то място в света, Стаховски смая хърватина Иван Любичич – бивш номер 3 в света – като спечели първата си титла от ATP. Това не е последният му шок, нито последното му заглавие.

Мачът, в който никой не иска да играе

„След 24 февруари 2022 г. получих стотици, може би хиляди съобщения от тенис общността – Джокович, Федерер, всички“, разказва Сергий. „Дори не можех да следя. Писаха и фенове. Тогава европейците чувстваха, че войната е близо - ракетните удари в Украйна им звучаха силно. Сега това изглежда се е променило. Цивилизованият свят се държи така, сякаш е забравен. В началото правителствата казваха: „Да изчакаме и да видим“, докато обикновените хора се втурваха да помогнат. Сега е обратното – гражданите обръщат малко внимание, но правителствата разбират последствията, ако Украйна загуби.“

Стаховски подчертава, че Русия отдавна е казвала на народа си, че украинците са техни врагове – пропагандата до голяма степен се игнорираше в Украйна. Но когато започна пълномащабното нахлуване, вътрешната подкрепа в Русия беше огромна.

„Те буквално празнуваха ракетите, удрящи мирни градове“, казва той. „Сега говорят за превземането на Берлин и Париж, за удари по САЩ. А светът продължава да го отхвърля като приказки. Ако Украйна не спечели, вие или вашите деца ще се изправите срещу руснаците на бойното поле.“

За Стаховски войната стана реална с едно телефонно обаждане.

„Майка ми се обади рано сутринта: „Навсякъде има огромни експлозии.“ Включих телевизора и видях нещо, което никога няма да забравя – силуетът на родния ми град Киев, осветен от огън.“

По това време той живееше в чужбина, но седмици преди инвазията вече се беше записал в украинските териториални отбранителни сили.

„Надявах се, че ако достатъчно хора се запишат, Русия може да се замисли. Щяха да видят, че украинците са готови да се защитават. Но това не ги спря.“

Дни след началото на инвазията той се сбогува със семейството си и заминава за Украйна. Така и не е казал на трите си деца, че отива на война.

Няма тайбрекове – просто оцеляване

„Честно казано, обичам тениса“, казва Сергий. „Обичам да съм на корта. Но след инвазията не гледах тенис почти две години и половина. Спортът и войната имат сходства: бориш се докрай, когато си изтощен. Но губиш мач и играеш отново след няколко дни. Губиш във война и губиш животи – свои или на другарите си.“

Тенисът, отбелязва той, често е повече за загуби, отколкото за победи.

„Губиш редовно, защото никой не печели всяка седмица. Дори Джокович, Надал и Федерер – те губеха по 7–10 мача годишно. Тенисът е най-вече за загуба.“

За Стаховски думата „загуба“ носи специална връзка с Федерер. През 2013 г. Федерер вече беше легенда, седемкратен шампион на Уимбълдън и практически недосегаем на трева. И все пак Стаховски го шокира в четири сета във втория кръг, слагайки край на серията на Федерер от 36 поредни четвъртфинала на турнири от Големия шлем.

„Тази победа ме научи толкова много за себе си“, казва Сергий. „Прекарах кариерата си в ерата на трима перфектни играчи - Надал, Джокович, Федерер. В продължение на 15 години те не позволяваха на почти никой друг да спечели. Те бяха на друго ниво. И изведнъж осъзнаваш, че и те са хора. Това ти дава нов вид вяра.“

Кариерата на Стаховски включва и победи на Откритото първенство на Санкт Петербург и Купата на Кремъл. Изтъкнати руски тенисисти бяха сред неговия тенис кръг.

„До 2014 г. бях близък с Михаил Южни - дори съм кръстник на сина му“, казва той. „Но след това Крим беше анексиран и той се опита да ми каже, че това е геополитика, когато в действителност това беше просто кражба на земя. Познавах и Андрей Рубльов. Когато започна пълномащабното нахлуване на Русия, той игра в Дубай и написа върху една от камерите „Спрете войната“. Тогава това изглеждаше, че означава нещо. Сега не говоря с никого от Русия.“

Руските играчи остават продължават да играят, лишени само от знамето си.

От изходна линия до фронтова линия

„Когато се върнах в Украйна през февруари 2022 г., се свързах с някои военни приятели“, споделя Сергий. „Един ме покани да се присъединя към Алфа центъра на СБУ. Това е елитно подразделение.“

Първоначално Стаховски служи в минохвъргачен разпределител – стреляйки със 120-милиметрови снаряди от 1,5 км и 82-милиметрови минохвъргачки само от 700 метра. По-късно той работи с малки дронове. Сега мисиите му достигат далеч по-дълбоко в Русия.

„Съвсем скоро: Енгелс, Торопец, Торопец-2“, изброява той.

Енгелс – руска авиобаза, в която са разположени стратегически бомбардировачи – се намира на 750 км от Украйна. През март 2025 г. украински дронове с голям обсег унищожиха ракетен склад там. Торопец – голям руски ракетен склад в Тверска област – изригна през септември 2024 г. с такава сила, че предизвика земетресение с магнитуд 2,8, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство. Дни по-късно Торопец беше ударен отново, заедно с друг склад в Краснодарски край.

„Част от нашето подразделение също участва в операция „Паяжина“, добавя Сергий.

Операция „Паяжина“ – смел удар, при който дронове с FPV, изстреляни от камиони, удариха четири руски авиобази, повреждайки 41 самолета и причинявайки загуби от 7 милиарда долара.

„Това са операции на най-високо ниво. Винаги е удовлетворяващо да четеш паниката в руските провоенни канали. Кара те да се усмихнеш. „Алфа“ е унищожила руско оборудване на стойност над 5 милиарда долара – без дори да броим стратегически заводи, рафинерии и други големи цели, казва Сергий. „Малките групи могат да правят големи неща. „Така че се присъединете. Стандартите за набиране на персонал сега са леко облекчени по отношение на физическата подготовка. Но дори като професионален спортист бях шокиран. Ако това са облекчените тестове, колко трудни са били преди?“

През лятото на 2025 г. украинският президент Володимир Зеленски подписа закон, разширяващ редиците на „Алфа“ до поне 10 000 души. Елитното звено е доказало своята ефективност, отчасти благодарение на седемкратния шампион на ATP.

В края на разговора ни Стаховски отбелязва, че има друга мисия същата вечер. Скоро, казва той, светът може отново да прочете за последната му победа в заглавията на вестниците.