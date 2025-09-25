Бивш агент на Леонардо ди Каприо му казал да си смени името на...Лени Уилямс

Ако историята се беше развила по друг начин, главната роля в "Titanic" ("Титаник") можеше да е поверена на… Лени Уилямс.

В скорошно участие в подкаста „New Heights“ Леонардо ди Каприо разкри, че в ранните си тийнейджърски години, агент му казал, че името му звучи "твърде етнически" и предложил да използва сценичното име Лени Уилямс.

"Най-накрая си намерих агент. Той ми каза: "Името ти е твърде етническо." Аз питам: "Какво имате предвид? Името ми е Леонардо ди Каприо." Те отвърнаха: "Не, твърде етническо е. Никога няма да те наемат. Новото ти име е Лени Уилямс“, спомня си актьорът, цитиран от Variety.

Той продължава: "Аз им казах: "Какво е това Лени?" Бях на 12–13 години. Казах: "Какво е Лени Уилямс?" Те ми обясниха: "Взехме средното ти име и го направихме сценично. Отсега си Лени."

Звездата от „The Wolf of Wall Street“ ("Вълкът от Уолстрийт") допълни, че когато показал на баща си снимка с новото име, той я разкъсал и заявил: „Само през трупа ми.“

Бенисио дел Торо, който също участва в интервюто заедно с Ди Каприо, сподели, че и негов агент е настоявал да смени името си: „Казаха ми същото. "Ти си Бени Дел.“

Ди Каприо и Дел Торо си партнират в предстоящия трилър на Пол Томас Андерсън „One Battle After Another“, който излиза по кината на 26 септември. В него Ди Каприо играе Боб – изтощен революционер, който трябва да се събере с бившите си съзаклятници, за да спаси дъщеря си от стар враг.

Кинокритикът на Variety, Оуен Глийбърман, остана впечатлен от филма.

В ревюто си той пише: „One Battle After Another" е филм, който улавя жестоката спешност на настоящето, носи едновременно хлад и събуждане. А когато чуете описанието, може да прозвучи агресивно в своята антиутопична актуалност – като експлозивен, съзнателно преувеличен трилър-сатира за това къде се намираме днес и накъде може да отидем.“