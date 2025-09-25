Премиерът отговори на Борисов: Времето да търсим виновен е отминало

“Компанията Meta има интерес да инвестира в България заради регионалните възможности и човешкият потенциал, който страната ни предлага”, заяви от Ню Йорк министър-председателят Росен Желязков след среща с представители на технологичния гигант.

"Вчера, след срещата с "Дженеръл електрик", на която говорихме за малките модулни реактори. Въпросът за енергийното обезпечаване и бъдещите технологични възможности пред страната за изграждане на специална инфраструктура, развитие на потенциал за изграждане на гигафабрики за изкуствен интелект и, разбира се, привличането на стратегически партньор като "Мета" е изключително важно”, добави премиерът.

Според Желязков потенциалът на страната ни е в енергийните възможности. “Амбицията е не просто да сме вносител на електрическа енергия, а да я впрегнем във всички източници, в т.ч. и за изграждането на data центрове, предпоставка за което е добрата оптическа свързаност в страната”, каза още премиерът.

По време на срещата делегацията ни беше запозната с инвестициите на “Мета” в Европа.

“Тази и следващата година се концентрират в други държави, но след 2028 г. много сериозен интерес имат именно заради регионалните възможности, които България предлага с тези елементи и потенциала, който имаме. За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес, на производителите на оборудване и на крайните ползватели", добави Желязков.

Попитан относно водната криза у нас, Желязков заяви, че "времето да търсим кой е виновен за положението, до което сме стигнали, отдавна е отминало”.