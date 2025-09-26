Димитър Маринов, председател на УС на Българския фармацевтичен съюз (БФС) съобщи за проблем - предлага се договарянето между БФС и Касата да се обезсмисли.

"Има проект за промяна в Закона за здравното осигуряване. Проблемните алинеи са тези, които казват, че когато не с постигне договаряне между БФС и Касата следва замразяване на договарянето. НЗОК може да променя каквото и както поиска в договора, което е силно притеснително", обясни той в предаването “България сутрин”.

Маринов уточни, че винаги е имало договори и благодарение на равнопоставеността на двете страни в този договор, но начинът на работа се променя динамично.

По думите му много аптеки искат да работят с Касата. “Парадоксално е, че в последните години фармацевтите искаме затягане на контрола и по-добър достъп на пациентите. Искаме контролът да бъде всеобхватен, а не да има възможност да се случат грешки при отпускане и предписване, след това Касата да каже, че няма да плати", заяви председателят на УС на БФС.

От Българския фармацевтичен съюз са поискали пълен одит на РЗОК-Велико Търново по отношение на аптеките. "Дали НЗОК не е бухалка за едни и чадър за други", отбеляза Маринов.

"В България нямаме географски и демографски критерии за откриване на аптека. Националната аптечна карта остана просто като инструмент на министъра на здравеопазването", алармира експертът и подчерта, че основният проблем на аптеките е с достъпа до лекарствени продукти.

"Предложили сме фармацевтът да има достъп до СЕСПА, да вижда в кой склад има лекарства и да ги поръча. Заявено е намерението, но никой нищо не прави по тази тема", добави Маринов пред Bulgaria ON AIR.

Гледайте видеото с целия разговор.