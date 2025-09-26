Омбудсманът иска кратки срокове за ремонт на евакуираните жилища в "Хаджи Димитър"

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към регионалния министър Иван Иванов, кметовете на Столична община Васил Терзиев и на район “Подуяне”, както и към изпълнителния директор на “Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов заради жалба за принудително извеждане на 24 семейства, живеещи в блок 2 в столичния квартал “Хаджи Димитър“.

Евакуацията на семействата от блока се налага заради “установени пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталацията, вследствие на възникналите деформации“ Констатациите са направени след заповед на главния архитект на София от постоянно действащата при район “Подуяне“ комисия след конструктивно обследване на състоянието на жилищната сграда, възложено в началото на октомври м.г.

Делчева подчертава, че по случая институцията на омбудсмана е била сезирана през 2023 г. от засегнатите граждани и още тогава е поискано да бъде направена проверка и хората да бъдат информирани за действията, които ще бъдат предприети при констатиране на дефекти по жилищата с недопустим характер.

Омбудсманът подчертава, че съгласно решение на СОС от 13 февруари т.г. е прието отпускането на еднократна безвъзмездна финансова помощ за пазарните нива на наем на жилище за една година в размер на 126 540 лв. за 15 от 24 семейства, за които е установено, че не притежават второ жилище.

“Препоръчвам създаване на координация на отговорните институции в лицето на СО, МРРБ и Район “Подуяне“-СО и продължаващо взаимодействие с гражданите за максимално скъсяване на периода за възстановяване на ползването на единствено жилище, при оптимизиране на понасяната административна тежест“, пише омбудсманът.

В писмото си Велислава Делчева настоява още и да получи по компетентност в кратък срок становище за актуалния устройствен статут на засегнатите жилищни имоти в границите на ПИ 68134.606.455, както и за етапа на финансово осигуряване, реализиране на проектирането и строителството на необходимите укрепващи строителни работи. / БГНЕС