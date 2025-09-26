МОН изненада учениците от 6. клас с национален тест по математика

Министерството на образованието и науката (МОН) ще проведе Национално входно ниво по математика за всички ученици от 6. клас на 3 октомври 2025 г. Изпитът ще бъде в онлайн формат и ще продължи 40 минути, съобщиха от образователното ведомство.

Резултатите от теста ще се използват като инструмент за подкрепа и ще показват къде са необходими допълнителни ресурси или насоки, заявяват от МОН. Интересно е, че оценките от изпитването могат да бъдат вписвани като текущи, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.

Изборът на 6. клас за това национално оценяване не е случаен. Изследването се провежда именно в този период - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато учениците се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си.

"Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори", обясняват от МОН.

Централизираното входно ниво ще помогне да се открият навреме затрудненията и пропуските на учениците, които заедно с учителите си ще могат да работят по-активно и приоритетно над тях. Същевременно, изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще бъде използвана за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност и евентуални промени в учебните програми.

Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които ще може самостоятелно да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение на обучението.