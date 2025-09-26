Строги изисквания за имотите за краткосрочен наем в Гърция

От 1 октомври в Гърция влизат в сила строги разпоредби, които регулират имотите, които се отдават под наем краткосрочно (обикновено на туристи чрез платформи от типа на "Еърбиенби" (Airbnb), съобщават гръцките медии.

Както обяснява телевизия Скай, "свършват дните, в които всеки, който искаше да допълни дохода си, превръщаше за една нощ каквато руина има под ръка (складови помещения, мазета) в "жилище кукличка", както пише в обявата си".

Според новите предписания имотът за краткосрочен наем трябва да бъде предназначен да изпълнява основната функция на сградата, т.е. да е жилищен. Такива помещения са спални, дневни, кухни, кабинети. Те трябва да имат светла височина от поне 2,5 м.

Не могат да се отдават с краткосрочен наем проходи, коридори, преддверия, стълбища, санитарни помещения, работилници, складове, гаражи или помещения за отглеждане на животни.

Освен това имотът трябва да е законен, т.е. да разполага с разрешение за строеж и да е урегулиран според градоустройственото законодателство.

Правилата регламентират подробно също така изискванията за осветлението на помещенията, за климатизацията им, противопожарните изисквания.

Собствениците на имотите са длъжни да разполагат за тях и със застраховка гражданска отговорност. Те трябва да осигурят на наемателите си освен това аптечка и телефонен указател с телефони за спешни случаи.

Глобата за нарушителите е 5000 евро. При повторно нарушение тя се удвоява и достига 10 хиляди евро, а от третото нарушение размерът ѝ става 20 хиляди евро. (БТА)