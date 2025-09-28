Жителите на "Дружба 2" отново излязоха на протест

Жители на столичния квартал "Дружба 2" отново излязоха на протест заради плановия ремонт на "Топлофикация София", като основните им искания са за намаляване на срока на ремонта, предаде БГНЕС.

Гражданите се събраха на кръстовището на ул. "Димитър Пешев" и бул. "Цариградско шосе". Очаква се да блокират движението.

„В началото на отоплителния сезон „Топлофикация“ иска да ни остави на студено, без парно и без топла вода. Първоначално беше обявено, че в най-лошия случай 3 дни ще бъде спряно топлоподаването, сега се оказа, че ще бъдат 8 или 9, т.е. още в самото начало ремонтът се удължава тройно“, каза пред БГНЕС Димитър Драганов, който е жител на кв. „Дружба“. По думите му има абсолютна неяснота колко време ще продължи този ремонт.

На въпроса чувстват ли се излъгани гражданите, той отговори: „Излъгани, неизлъгани, чувстваме се, че не е ясно какво ще се случва. Ние искаме да знаем точни срокове, а според мен няма да бъдат спазени. Освен това директорът на „Топлофикация“ обясни, че те, когато започнат да копаят, нямат абсолютно никаква представа какво ще намерят под земята, така че как могат да направят точен график, като самите те не знаят какво ще намерят.“

Драганов обърна внимание, че ремонтът ще бъде правен според стара технология. „Няма да бъде иновативна. Ще се слагат отново стоманени тръби и в най-добрия случай след 30 години пак ще трябва да разкопават целия квартал, така че ако поне имаше гаранция, че проблемът ще бъде решен за 50 – 60 години, човек да каже добре, ама тук няма нищо иновативно. Просто сменят едно нещо със същото, само че ново, но не и иновативно“, добави той.

Мъжът призова ремонтът да бъде отложен за април или май месец догодина, когато хората нямат нужда от парно. „Без топла вода някак ще се оправят, но да останат на студено, е абсолютно рисково. Плюс това, ако всички започнат да си слагат бойлери, ние каква гаранция имаме, че няма да останем и без ток“, подчерта той.

Драганов се надява на протеста да дойдат още хора, тъй като към момента демонстрантите са около 20 души. „Виждате, че не сме особено много. Явно хората не ги вълнува чак толкова много, че ще останат на студено. Вероятно, като останат на студено, ще се сетят, но тогава ще бъде късно“, каза още той.

Кристина Димитрова е на протеста с бебето си. „Със сигурност не ми беше много приятно като научих новината. Това детенце всяка вечер трябва да го къпя, а и както тръгва на градина, това съвсем усложнява нещата. Не ми стана много приятно, точно заради това присъствам на протестите. Според мен може да се справим и без топлата вода, но просто не е нормално в XXI век да се отглеждат деца по такъв начин“, сподели пред БГНЕС майката.

Жената призова съкварталците си да дойдат на протеста. „Тъй като абсолютно всички от тях изразяват недоволството си публично в социалните мрежи, според мен е редно да присъстват и да го покажат пред народа, за да имаме някаква промяна, защото няма как да го постигнем толкова малко хора. Но в действителност най-вече, според мен, родителите трябва да присъстват, тъй като това засяга и техните деца и ако уважават и себе си, и децата си е редно да присъстват“, заяви тя.

Димитрова призова или наистина, както е обещано, ремонтът да се извършва поетапно и да има максимално кратък срок за спиране на топлоподаването, или да бъде отложен за следващата година и да се направи в адекватно време. „За мен не е адекватно да се прави точно през отоплителния сезон“, каза още тя.