Топлата вода в "Дружба 2" спира на 2 октомври за 8 дни

Първоначалното спиране на топлата вода в столичния кв. "Дружба - 2" ще бъде за срок от 8 дни, вместо обявените от директора на "Топлофикация" 2-3 дни, става ясно от съобщение, написано до живеещите в района. Планираният 90-дневен ремонт на мрежата ще започне на 2-ри октомври.

Информацията е разлепена във входовете на жилищните сгради и гласи, че целта на спирането е монтиране на арматура и подготовка за ремонтните дейности, съобщава БНР.

Директорът на “Топлофикация София” инж. Петър Петров на няколко пъти каза, че първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за срок от 3 дни. Той повтори това и по време на изслушването си в СОС в началото на тази седмица. Тогава Петров увери, че спирането на топлото за всеки абонат ще е между 7 и 15 дни.

"Никой не знае в момента, в който изкопаем, в какво състояние ще са капаците на тръбите. Това са бетонови конструкции, които потенциално следва да бъдат подменени, но ако всичко върви наред, това означава, че ще свършим много по-бързо, отколкото сме планирали", направи уговорката Петров.

Новото съобщение до абонатите в "Дружба 2" ги информира, че топлоподаването им ще бъде спряно от сутринта на 2 октомври до вечерта на 9 октомври – период, който е почти три пъти по-дълъг от първоначално обещания.