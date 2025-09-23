IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На 29 септември пускат график със спиранията на парното в "Дружба"

Графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето

23.09.2025 | 19:08 ч. 2
БГНЕС

На 29 септември “Топлофикация София” ще пусне график със спиранията в квартал "Дружба 2". Това заяви директорът на дружеството Петър Петров в СОС по време на изслушване.

По думите му графикът ще бъде съобразен изцяло с прогнозата за времето. “Графикът е индикативен от гледна точка на това, че не знаем в момента, в който разкопаем, какво ще намерим отдолу”, обяви Петров.

По-рано днес изпълнителният директор на дружеството беше изслушан в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община заради ремонта в “Дружба 2“.

Петров увери, че ще се направи всичко необходимо, за да бъдат гражданите без топлоподаване за възможно най-кратък период. Той коментира, че с ремонта ще се гарантира по-доброто качество на услугата. Ремонтът трябва да се извърши сега, няма друга опция, заяви той.

парно топла вода Топлофикация София график Дружба 2
