През кои населени места ще мине протестното автошествие на „Възраждане“?

Протестното автошествие на „Възраждане“ ще премине през Български извор, Златна Панега, Луковит, Плевен, Ловеч и ще приключи на пътен възел „Абланица“, откъдето и потегли. В него участват членове и симпатизанти на партията от Плевен, Ловеч, Сопот и Карлово. Тук са и народните представители Ивелин Първанов, Златан Златанов и Кръстьо Врачев.

Протестът е за оставка на правителството в лицето на БСП, „Има такъв народ“, ГЕРБ и "ДПС – Ново начало" "заради некадърното управление", каза Моника Петрова, общински съветник в Ловеч.

По думите на депутата Първанов автопоходът е и в защита на националната ни валута като продължение на вчерашния протест в София. „От партия „Възраждане“ водим кампания за опазване на финансовия ни суверенитет. Тази кампания няма да прекъсне дори да стане 1 януари. Защото ние сме истинска суверенна държава тогава, когато имаме валута, когато си имаме наша централна банка и най-важното – когато финансовият министър има пълното право да се разпорежда с финансите на държавата. Искаме пълна независимост – такава, каквато сме имали досега, каквато сме извоювали вече почти 140 години. Независимост, която не може да ни бъде гарантирана от Европейската централна банка във Франкфурт, защото знаем, че еврочиновниците имат собствени интереси, те си имат собствена политика, която често пъти влиза в разрез с политиката на националните правителства. Искаме България да бъде свободна, каквито са останалите държави със запазена валута – Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия и Румъния“, заяви народният представител.

Според Петко Тотев левът е основното за българина и загубим ли го, губим националната си идентичност.

„Много е лош животът в България спрямо другите страни, ама нали сме европейци – трябва да живеем по европейски. Всичко е европейско, но заплатите и пенсиите – европейски ли са?“, попита Румен Тодоров.

Христо Печев каза, че такива важни решения като приемане на еврото трябва да се решават от хората, защото трябва да бъде чут техният глас.

Евгени Одажийски от структурата в Кнежа допълни, че еврозоната в момента е видимо пред разпад. По думите му и във Франция, и в Германия има сътресения, пише БТА.