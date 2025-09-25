IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

На фона на кризата: Питейна вода по улиците на Плевен

В продължение на денонощия никой не е реагирал, твърдят местните

25.09.2025 | 14:27 ч. 10

На фона на водната криза в страната, питейна вода потече по улиците на Плевен в последните няколко дни. За това алармираха местни жители.

Според тях в района на парк "Кайлъка" и в индустриалната зона изтича питейна вода.

Свързани статии

Жители на Плевен смятат, че е недопустимо при драстичния режим на водоподаване, при който чешмите са сухи по 18 часа в денонощието, по улиците да тече вода.

Борислав Цветанов сигнализира за проблема. По думите му четири денонощия никой не е отстранил авариите, а вода е текла километър по улици.

Екип на Bulgaria ON AIR не e успя. да се свърже с ръководството на ВиК, което да даде информация за проблема, но според жители на Плевен след множество сигнали авариите вече са отстранени.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR вода Плевен криза
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem