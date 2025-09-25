На фона на кризата: Питейна вода по улиците на Плевен

На фона на водната криза в страната, питейна вода потече по улиците на Плевен в последните няколко дни. За това алармираха местни жители.
Според тях в района на парк "Кайлъка" и в индустриалната зона изтича питейна вода.
Жители на Плевен смятат, че е недопустимо при драстичния режим на водоподаване, при който чешмите са сухи по 18 часа в денонощието, по улиците да тече вода.
Борислав Цветанов сигнализира за проблема. По думите му четири денонощия никой не е отстранил авариите, а вода е текла километър по улици.
Екип на Bulgaria ON AIR не e успя. да се свърже с ръководството на ВиК, което да даде информация за проблема, но според жители на Плевен след множество сигнали авариите вече са отстранени.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.