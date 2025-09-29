“Напреднали извънземни същества” живеят в подводни бази на НЛО в САЩ? ВИДЕО

Уважаван конгресмен твърди, че "напреднали извънземни същества" може да се крият в "пет или шест“ подводни бази за НЛО край бреговете на САЩ.

Конгресменът от Тенеси Тим Бърчет, член на Комисията по надзор на Камарата на представителите, отговаряща за докладите за НЛО, привлече огромно внимание в социалните медии, след като заяви, че вярва, че има извънземни "същества", които в момента живеят в дълбоководни райони на Земята.

Клипът, публикуван на 17 септември в социалната мрежа X, вече е гледан повече от 1,9 милиона пъти.

По време на интервю с изследовател на НЛО и режисьор на документални филми, използващ псевдонима Червена панда Коала, Бърчет предположи, че напреднали извънземни същества или цивилизации може да са се крили в океаните на Земята от поколения.

Той добави, че е имало чести наблюдения на неидентифицирани кораби около пет или шест специфични дълбоководни района, което той намира за важно, като се има предвид колко малко се знае за океана в сравнение с повърхността на Луната.

Конгресменът също така отбеляза, че персонал на ВМС на САЩ е съобщил, че преследва тези подводни кораби, които се движат с изключителни скорости и далеч надминават възможностите на настоящите американски военни технологии.

Въпреки тези твърдения, не са представени публично проверими физически доказателства, като артефакти или ясни кадри на тези подводни кораби, които да потвърждават съществуването на извънземни бази.

Скептиците твърдят, че разчитането на анекдотични доклади от военноморски персонал и липсата на рецензирани научни данни хвърлят сериозно съмнение върху твърденията, направени по време на последните изслушвания в Конгреса относно феномена НЛО.

След взривните разкрития, д-р Майкъл Сала, автор и изследовател, специализиран в извънземни явления, разкри къде се смята, че може да се намират тези бази на НЛО, като посочи регион от Атлантическия океан близо до Бахамите.

Той добави, че е разговарял и с достоверни лица, подаващи сигнали за нередности, включително висши военни и служители на изпълнителната власт, които потвърждават съществуването на подводни бази и съвременни кораби.

Д-р Сала подчерта, че ВМС на САЩ управляват свръхсекретно подводно съоръжение, което той оприличава на Зона 51, наречено AUTEC, което е съкращение от Атлантически център за подводни тестове и оценка, точно в този регион на Атлантика.

"Точно вдясно от него е "Езикът на океана“, което е много дълбока част от океана там, на Бахамите. Той се спуска веднага на около 3000 фута“, каза Сала, докато се появяваше в подкаста Redacted на 19 септември.

"Това е идеално за подводница, но е и място, където хората са виждали много НЛО, много подводни апарати, влизащи и излизащи от водата. Така че е имало много наблюдения на НЛО в този район“, разкри той.

Изследователят на НЛО отбеляза, че е интервюирал двама очевидци, които твърдят, че са посетили тези тайни бази, включително един, който е бил разобличител на американската армия, използвал псевдонима "JP“.

Разобличителът твърди, че е бил на мисия, при която е бил откаран с хеликоптер Blackhawk до океанска платформа, след което се е качил на високотехнологична подводница, екипирана от високи, скандинавски изглеждащи извънземни.

Подводницата, способна да пътува в космоса, го е отвела до подводен град под купол, наподобяващ Дубай, с голяма бяла пирамида. Мисията е включвала извличане на артефакт, но никога не са били представени физически доказателства за тази мисия.

Въпреки липсата на осезаеми доказателства от Бърчет и Сала, нараства интересът и свидетелствата от достоверни източници, включително военни на изслушвания в Конгреса, предполагащи, че НЛО и извънземни същества са посещавали Земята.

На скорошно изслушване в Конгреса на 9 септември бяха представени нови лица, подаващи сигнали за нередности, които споделиха своя опит с НЛО, включително видеоклип, показващ кълбовиден обект, оцелял след ракетен удар и разделен на четири части, след което продължил да лети.

"Имаме военноморски персонал, който ми казва, че имаме тези наблюдения, тези подводни кораби, които преследват, които се движат със стотици мили в час, и най-доброто, което имаме, е нещо, което се движи може би с малко под шестдесет мили в час“, каза Бърчет в интервюто, публикувано в X.

"Така че имам много въпроси за тези неща", добави Бърчет.