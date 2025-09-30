Украйна трябва да се бори да задържи следващото си поколение

С проточването на руската война Украйна губи не само територия, а едно цяло поколение млади, които изчезват.

Учебната година в Украйна отново започна под заплахата от масови руски ракетни и дронови атаки, което вече е ежегодно напомняне за натиска, пред който са изправени младежите в страната, и за постоянния избор, пред който са изправени мнозина – да останат в Украйна или да заминат за по-безопасна страна.

"Някои млади хора продължават да напускат, други никога няма да се върнат. Това е тревожна тенденция“, каза пред Kyiv Independent украинският образователен омбудсман Надя Лещик.

Няма пълна система за проследяване на учениците, които напускат. Много от тях остават официално записани в украински училища, но продължават образованието си дистанционно от чужбина. Въпреки това, служителите отбелязват, че училищата често завършват учебната година със значително по-малко ученици, отколкото когато са започнали.

Това е част от много по-дълбока демографска промяна. Според Лещик, последните данни показват, че младежкото население на Украйна е намаляло рязко - от близо 9 милиона в началото на 2022 г. до около 6 милиона до 2024 г. Ако тенденцията продължи, предупреждава Институтът по демография, тя може да падне под 5 милиона до 2030 г.

"През 2023 г. 66% от младите украинци в чужбина заявиха, че искат да се върнат у дома“, казва Лещик, цитирайки доклада "Въздействието на войната върху младежта в Украйна“ на изследователската агенция Info Sapiens.

"През 2024 г. тази цифра спадна до 32%. Младите хора се адаптират в чужбина по-бързо от по-възрастните поколения".

Безопасност в чужбина

Войната остава най-належащата причина, поради която младите украинци напускат страната. Опасенията за безопасност, принудителното разселване и законовите ограничения, особено за студентите от мъжки пол, играят роля. За мнозина планирането на бъдеще в Украйна е станало твърде несигурно.

"Наблюдаваме обща тенденция, която засяга миграцията като цяло и е пряко свързана с войната. Първият въпрос, разбира се, е сигурността“, казва министърът на образованието и науката Оксен Лисовый на конференцията "Образование на нова Украйна“ през май 2025 г.

За тийнейджърите натискът е още по-голям. Докато военната служба официално започва на 25 години, на мъжете е забранено да напускат Украйна, когато навършат 18 години. Страхувайки се от бъдеща военна служба или нови ограничения, много родители действат рано, изпращайки синовете си в чужбина преди пълнолетие.

Руслан Хурани, 19-годишен младеж, който сега живее в Полша, напуска Украйна преди две години по инициатива на родителите си. "Не искаха да заседна“, казва той. "Намерихме агенция, която ми помогна с документите и ме изпратиха да уча в чужбина.“

Руслан признава, че не се е установил в Полша и се надява да се върне, "след като боевете утихнат“.

На 28 август влезе в сила нов закон, който позволява на мъже на възраст между 18 и 22 години свободно да напускат Украйна. Експертите смятат, че политиката може да помогне на тези, които вече са в чужбина, да поддържат връзки – да посещават дома и да останат част от обществото.

"Искам да се върна съгласно новия закон, но се страхувам, че ще загубя възможността си да напускам отново. Искам първо да видя как работи“, споделя Руслан.

Образование в чужбина

Друг притегателен фактор за младите хора и техните семейства е, че образованието в чужбина е станало по-достъпно, особено в страни, предлагащи програми за подкрепа на украинци.

"Още преди войната някои украинци са търсели образование в чужбина заради престижа му или разнообразието от програми. Сега има много възможности и схеми за подкрепа на украинските студенти, така че войната само засили това желание“, казва Лещик.

Но за някои войната им е дала ясен нов фокус, в който да насочат наученото – бъдещето на страната си.

Мая Соболевска, която завършва гимназия тази година, каза, че докато е израснала, "просто се е чувствала естествено“ да иска да учи и след това да живее в чужбина, но войната рязко е променила това.

"Осъзнах, че никога няма да принадлежа напълно някъде другаде. И за първи път не исках“, каза тя пред Kyiv Independent.

"Все още искам да уча в чужбина, но искам да използвам тези знания за Украйна. Независимо дали става въпрос за право, дипломация или култура – ​​ще бъде за Украйна“, споделя младото момиче.

Думите на Мая обхващат по-широка промяна между поколенията. От началото на пълномащабната инвазия въпросите за националната идентичност, колективната травма и принадлежността са станали централни в Украйна. Младите хора, по-специално, са се заели с тези теми, докато преосмислят бъдещето си.

Проучване от 2023 г. на Дрогобичския държавен педагогически университет "Иван Франко“ установи, че войната е засилила гражданската идентичност сред студентите. Повечето казват, че се гордеят със своето гражданство, докато регионалните, европейските или глобалните принадлежности са станали по-маловажни. Изследователите стигат до заключението, че войната е оказала решаващо влияние върху това как украинската младеж вижда себе си и своето бъдеще.

Поколение без никакъв избор

Не всички млади украинци могат да се завърнат. Значителен риск засяга тези от окупираните територии, много от които не заминават за Европа, а за Русия.

Лещик предупреждава, че около 600 хиляди млади хора остават в окупираните райони като Донецк, Луганск, Запорожие, Херсон и Крим.

"Тези деца са под влиянието на руската пропаганда. Те отиват в Русия за висше образование и стават част от руското общество", споделя Лешчик и риторично пита: "Ще можем ли да ги върнем?“

Демографска криза в Украйна

Отливът на млади хора е част от по-широка демографска криза, която се засили след пълномащабната инвазия на Русия.

Според Агенцията на ООН за бежанците, още 100 000 души са напуснали Украйна през първите месеци на 2025 г. Европейската комисия съобщава, че 4,3 милиона украинци остават под временна закрила в ЕС. Очаква се този брой да остане стабилен до края на годината, преди постепенно да намалее до 3,8 милиона през 2026 г.

Демографската картина в страната е също толкова предизвикателна: през първата половина на 2024 г. смъртността е била три пъти по-висока от раждаемостта, а международните класации поставят Украйна почти на последно място в света по раждаемост.

Това, което насърчава украинците да се завърнат, преди всичко, е безопасността, която в момента е невъзможно да се осигури. "След сигурността идват жилищата и работните места. След това членовете на семейството, които остават в Украйна, достъпът до здравеопазване и образование“, казва Лещик, цитирайки доклад от 2025 г. на омбудсмана Дмитро Лубинец.

Правителството се опитва да реагира. През 2024 г. то прие Стратегия за демографско развитие до 2040 година, насочена към насърчаване на завръщането и поддържане на връзки с украинци, установили се в чужбина. Нов закон за двойното гражданство, одобрен през лятото, също има за цел да улесни запазването на тези връзки.

Въздействието ще бъде значително, ако дори малък брой млади украинци в чужбина в крайна сметка се завърнат.

"Те са видели как се прилагат законите, как е организирано образованието, как функционира ежедневието. Ако те също получат образование там, това е още по-добре“, казва Лещик и добавя: "Когато се върнат, те могат да бъдат движеща сила за напредъка на Украйна към Европейския съюз.“