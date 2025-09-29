Митрофанова се жалва: България ще строи голяма база на НАТО

В рамките на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната България планира да построи най-голямата база на НАТО в страната. Това заяви пред "Известия" руският посланик в София Елеонора Митрофанова.

"Страните-членки на Алианса не крият намерението си да продължат милитаризацията на източния фланг. В случая с България в плановете е не само изграждането на най-голямата в страната база на НАТО по споразумение с Италия, но и закупуването на ново въоръжение, създаването на "коридори за военна мобилност" за "улесняване на придвижването на войските" и други инициативи", каза посланикът.

Митрофанова отбеляза, че властите в България също многократно са споменавали необходимостта от подготовка за възможно увеличение на НАТО-вския контингент от 1,2 хил. на 5 хил. военнослужещи.

По-рано говорителят на руското МВнР Мария Захарова заяви, че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект за междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната.

Според дипломата, проектът предвижда съвместно строителство и използване на военни съоръжения в района на Кабиле, където се планира разполагането на многонационална бойна и тактическа група на НАТО, ръководена от Италия.

Планът включва мащабно развитие на инфраструктурата, включително изграждане на нови казарми и пътища.