Кабинетът освободи вода от държавния резерв за Плевен и Свищов

Целта е преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение

25.09.2025 | 14:36 ч. 7
БГНЕС, архив

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение, съобщават от правителствената пресслужба.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия. 

Плевен Свищов без вода бедствено положение МС кабинет
