Доц. Киселова: Евро, ПВУ и бюджет 2026 са основните приоритети

Осигуряването на плавен преход за въвеждане на единната европейска валута, успешно усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и приемане на държавния бюджет за следващата година ще са основните приоритети в работата на Народното събрание през есенната сесия, отбеляза председателят на 51-то Народно събрание доц. Наталия Киселова.

Киселова инициира работна закуска с представителите на дипломатическите мисии и основна тема на разговора бяха приоритетите в работата на 51-ото Народно събрание. Посланиците отбелязаха, че това е първа подобна среща и изразиха надежда тя да се превърне в традиционен обмен на мнения.

По време на срещата Киселова посочи, че се полагат усилия за пълноценно усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). “За нас е важно да успеем да направим така, че всички средства, отредени за България, да бъдат усвоени”, подчерта председателят на парламента.

Друг приоритет Киселова открои приемането на време на държавния бюджет за 2026 г. “В този закон трябва да бъде намерен баланс на ангажиментите на всяка партия в управлението и отговор на проблемите, които възникват и изискват своевременни решения”, отбеляза тя.

“Българското правителство и парламентарно мнозинство нямат друга визия, освен европейското настояще и бъдеще на страната ни”, заяви председателят на Народното събрание. Киселова изрази благодарност за подкрепата на страните членки на ЕС за присъединяването на България към Шенген и еврозоната.

Представителите на дипломатическия корпус проявиха интерес за стъпките, които ще бъдат предприети от Народното събрание за максимално усвояване на средствата от ПВУ, за готовността за присъединяване на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и за стабилността на правителството и мнозинството.

Сред засегнатите теми бяха и приоритетите и предизвикателствата пред България до 2030 г. и българската позиция по отношение на преговорите на Република Северна Македония с ЕС.