Полицията преследвала Бритни час преди да я залови пияна

Бритни Спиърс е шофирала хаотично по магистралата в мъчително едночасово преследване, преди да бъде спряна и арестувана за шофиране в нетрезво състояние, разкрива обаждане до диспечер на 911, получено от Daily Mail.

44-годишната поп звезда е била задържана от Калифорнийския пътен патрул в 21:30 ч. в сряда в окръг Вентура, след като се е движела в ленти по магистрала 101.

Според записи на шерифа на окръг Вентура, Спиърс е била освободена и е планирано да се яви в съда в понеделник, 4 май.

В обаждането на 911, диспечери и служители на реда описват хаотичното преследване в реално време.

Чува се един диспечер да казва: "Черен седан, неравномерно спиране, завива и шофира без задни светлини. Можем ли да изпратим екипи към тази зона, моля?“, пита друг служител, докато колегите му предоставят актуализации за местоположението на превозното средство.

Служителите идентифицирали колата като "черен BMW кабриолет от 2026 г.“ и обаждането ги е заснело как следят Спиърс, преди най-накрая да я спрат.

Преследването е започнало около 20:13 ч., като Спиърс е влизала и излизала от лентите на магистралата.

Около 21:13 ч. диспечерът потвърждава: "Шофьорът е извън превозното средство".

След няколко минути се чува как полицаи разговарят със звездата, описвайки ситуацията: "Разговарям с шофьора".

След като Спиърс е спрян, се чува как полицаите обсъждат следващите стъпки по повикването на CHP.

Един полицай изисква DRE - експерт по разпознаване на наркотици, специално обучен от Калифорнийския пътен патрул, за да прецени дали шофьорът е под въздействието на алкохол.

В записа се чува друг полицай, който се опитва да закара DRE на мястото възможно най-бързо.

След ареста, представител на певицата публикува изявление пред Daily Mail, в което се казва: "Това беше злощастен инцидент, който е напълно непростим. Бритни ще предприеме правилните стъпки и ще спазва закона и се надяваме, че това може да е първата стъпка в дългоочакваните промени, които трябва да настъпят в живота ѝ. Надяваме се, че тя ще може да получи помощта и подкрепата, от които се нуждае през този труден момент".

"Синовете ѝ ще прекарват време с нея, а близките ѝ ще измислят отдавна отложен план, за да я подготвят за успех и благополучие", се казва още в изявлението.

Спиърс споделя двама сина с бившия си съпруг Кевин Федърлайн – 20-годишния Шон Престън и 19-годишния Джейдън Джеймс, които в момента живеят в Хавай с баща си.

Само миналия месец Спиърс беше забелязана зад волана на своя SUV Mercedes, сякаш нарушавайки закона, докато държеше мобилния си телефон до лицето си.

На 12 февруари тя беше снимана да се разхожда из Лос Анджелис, докато се преструваше, че говори по телефона, което е незаконно в Калифорния съгласно закона "Без докосване“ (Код на превозното средство 23123.5).

Тя не беше обвинена във връзка с инцидента.

Бритни има и предишни провинения

Това обаче не беше изолиран инцидент за Спиърс, която през последните месеци беше заснета да се отклонява в грешната лента на магистрала след нощно излизане. По това време източници се опасяваха, че тя е "на път“ след публикуването на мемоарите на бившия си съпруг Федърлайн. Двамата бяха женени от 2004 до 2007 г.

Нейната история с полицията включваше и обвинение за бягство от място на престъпление след удар на паркирана кола през 2007 г. Това обвинение беше отхвърлено, след като Спиърс плати неразкрита сума на собственика, съобщиха по това време.

През 2008 г. тя беше обвинена и за шофиране без валидна шофьорска книжка в Калифорния, което по-късно беше отхвърлено от съдия.

През 2023 г. правоохранителните органи посетиха дома на Спиърс във връзка с видеоклип с ножове, но не бяха повдигнати обвинения.

Спиърс има много публични лични проблеми от близо две десетилетия.

През 2007 г. звездата претърпя мъчителен срив, след като прояви тревожно поведение в месеците, довели до скандалното ѝ психиатрично задържане. Тогава 25-годишната поп звезда разтревожи феновете, след като обръсна главата си и атакува колата на папарак със зелен чадър - преди да се настани в рехабилитационен център.