Депутатите се връщат в Народното събрание

Няколко министри ще бъдат изслушани

01.10.2025 | 09:36 ч. 3
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

След провал на пленарното заседание миналата седмица и липса на кворум, днес народните представители се завръщат в пленарна зала. За днес е предвидено изслушване на четирима министри от кабинета в комисиите по социална политика, енергетика, регионална политика и образование.

Министрите Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев ще отговарят на въпроси по актуални теми.

Парламентът ще гласува тази седмица на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и промените в Закона за управление на отпадъците.

Народните представители трябва да вземат решение дали да създадат временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на така наречения хотел с водопада, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков.

Предстои и първо гласуване на законопроекта за хазарта. Очаква се депутатите да гласуват на първо четене още промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция "Национална сигурност", промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване".

