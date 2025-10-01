Мирчев: Дано за концерта на Iron Maiden не се налага да проверяваме колко са корумпирани в ДАИ

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев с ирония коментира пускането на сайта “Колко струва”. “Сайтът "Колко струва" не струва. Правителството го пусна вчера, за нищо не става. Екипът ни го тества обстойно, разочаровани сме, защото не може да се използва функционалността, която бяхме предложили: да работи за хората”.

Мирчев разкритикува сайта и добави, че само екип от програмисти може да разбере как се работи с него.

В кулоарите на НС депутатът добави, че ДБ са внесли и законопроект за задължително поставяне на боди камери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от хора от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.

"Много е трудно да намериш некорумпиран даяджия. Когато им се сложат тези камери, както предложихме на МВР, но ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери. Затова полицаите ги носят, когато си поискат: нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма", обясни Мирчев. "Предложили сме промяна в закона. Надяваме се тази промяна да бъде гласувана, за да може на концерта на Iron Maiden (Айрън Мейдън) да не се налага да проверяваме пак дали работи системата и колко са корумпирани още в ДАИ."

Съпредседателят на ДБ посочи, че стотици милиони се присвояват през увеличените продуктови такси. “Това е една дейност, която беше обхваната от г-н Таки, който е близък партньор на Борисов и на Пеевски, по-известен като седмия премиер. Първо бяха трима премиерите. После станаха пет по Борисов. Шест – с Томислав Дончев, който беше заместващ, ако помните, и сега седмият премиер е Таки, защото взе боклука на Бургас, взе боклука на Пловдив, сега опитва да вземе боклука на София, взе продуктовите такси и вече му се събират около 2 млрд. лв. годишни приходи само от бюджета на държавата”.

Мартин Димитров коментира, че данните за бюджета са шокиращи и припомни, че Фискалният съвет вече говори за 5,1% дефицит, което е негативен рекорд в новата история на България. “Ситуацията е крайно обезпокоителна. Ако не вземем мерки, отиваме към румънски сценарий", предупреди Димитров.

От ДБ се обявиха категорично против увеличаването на данъците