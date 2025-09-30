Сайтът "Колко струва бг" започна работа

От днес сайтът kolkostruva.bg започна работа. Той трябва да дава на потребителите информация за цените на основните продукти в голямата потребителска кошница. Целта е да се предотвратят злоупотреби при въвеждането на еврото у нас.

Засега само две вериги са публикували цените си, съобщава bTV. Потребителите могат да проверяват по определен град и в конкретен търговски обект на конкретна верига.

Проследими са цените в 13 групи стоки, сред които - мляко и млечни продукти, месни продукти риба, зеленчуци, хляб и зърнени храни, захарни изделия, плодове, напитки, алкохол и цигари. Платформата дава възможност да се наблюдава има ли увеличение или намаление в левове и в евро за 14 дни, месец и тримесечие.