ПП-ДБ има решение за проблема с паркоместата в София

"ПП-ДБ внесе законопроект, който дава решения на проблема със собствеността на паркоместата", заяви в кулоарите на НС депутатът Йордан Иванов.

"В България всички собственици, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната ни нормативна база, с възможността те да ги продават, да се наследяват, да се разпореждат с тях, в това число дори да ги ипотекират", обясни Иванов. Според него проблемът засяга над 1 млн. българи и става дума са стотици хиляди паркоместа.

Депутатът обясни, че се предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти, да получат идентификатор в кадастъра, както и да получат имотна партида в имотния регистър.

"Днес, за да могат над 1 млн. български граждани да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа се измислят редица симулативни действия на ръба на закона, често пъти отвъд него, което компрометира и застрашава правото на собственост на всички български граждани върху паркоместата", каза още депутатът от ПП-ДБ.