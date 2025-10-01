IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И вторият мъж, открит мъртъв на кораб, акостирал в Бургас, е българин

Не казват дали е от варна

01.10.2025 | 20:18 ч. 1
Снимка: БГНЕС

И вторият мъж, открит мъртъв на кораб, акостирал в Бургас на 30 септември, е българин, разкриха от прокуратурата.

От държавното обвинение отказаха да уточнят дали и той е от Варна.

Едно от телата бе идентифицирано веднага - то е на мъж на 57 г. от морския град.

Телата бяха открити в хамбара на кораба, в който имало около 5 тона меден концентрат. Причина за смъртта е отравяне, тъй като те са били обгазени с токсични изпарения. Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания, съобщава 24 часа.

Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици. Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.

Бургас труп жертви кораб
