Мистерия: Два трупа на кораб, акустирал в Бургас, не са на хора от екипажа

Те не са и служители или работници в пристанищния терминал

30.09.2025 | 12:00 ч. 13
Мистерия: Два трупа на кораб, акустирал в Бургас, не са на хора от екипажа

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), съобщи Maritime.bg. Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд с дедуейт 31018 dwt.

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis. 

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу. Последно е бил на пристанището в Хереке, Турция преди 4 дни, според данни на сайта VesselFinder.  

кораб Бургас труп Турция
