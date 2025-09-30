IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българин на 57 години и чужденец са загиналите на кораба, акостирал в Бургас

Загадка е как са попаднали сред отровния товар, от който очевидно са дишали

30.09.2025 | 15:16 ч. 3
Мъжете, открити мъртви в хамбар на кораб в Бургас, са били с маски, но не тип противогази, а най-обикновени, съобщава "Флагман".

Телата на двамата са открити при започване на разтоварни дейности в кораб, акостирал на 30-о корабно място в бургаското пристанище снощи. Около 02:30 часа е подаден сигнал на тел.112, че при отваряне на трюма на плавателния съд, идващ от Южна Америка с 5 000 тона меден концентрат, пристанищните работници и част от екипажа са се натъкнали на телата.

Загадка е как са попаднали сред отровния товар, от който очевидно са дишали. Единият от тях е българин, от Варна, самоличността му е установена, той е с инициали Д.Д., бил е на 57 години. Другият е чужденец, с неустановена самоличност, на този етап. Това съобщи източник, който към момента се намира на борда на плавателния съд.

Корабът е потеглил от Южна Америка, но се е отбил и на пристанище в Турция, където е разтоварил част от концентрата. Много е вероятно мъжете да са се качили на борда именно в Турция. Те не са членове на екипажа. Към момента на пристанището се сформира екип от прокурор, разследващи полицаи и гранична полиция, които поемат случая.

От пристанището са категорични, че нямат връзка със станалото на борда, тъй като не са нарушавани правилата за безопасност на труда на наша територия.

