Коцев от ареста: Ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане

Арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев е изпратил писмо от килията на съпругата си. Тя го публикува в неговия профил във фейсбук.

"Благо искаше да каже това на глас, като свободен човек. Съдът обаче реши друго. Днес от ареста получихме това писмо от него. Публикуваме го по негово настояване", пише в профила на кмета, който снощи беше оставен окончателно в килията по разследването за корупция. Ето какво пише в писмото:

"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път.

Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: „Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми".

Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва.

Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане, а на предсрочни избори.

Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!"

"Днес от 18 ч. пред Община Варна ще имаме шанса да отговорим на призива на Благо и да покажем какво мислим за подмяната на вота ни!", пише съпругата му под текста на писмото.