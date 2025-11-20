Какви са били последните думи на Амелия Еърхарт?

Американските власти публикуваха нов пакет засекретени документи за последното пътуване на Амелия Еърхарт — легендарната авиаторка, изчезнала преди близо век. Материалите, разпространени миналата седмица от Националния архив, надхвърлят 4600 страници и излизат наяве след като президентът Доналд Тръмп нареди публикуването им на 26 септември.

Еърхарт изчезва над южната част на Тихия океан на 2 юли 1937 г., по време на съдбоносния си опит да стане първият човек, обиколил света.

Какво точно съдържат документите?

В изявление от 14 ноември директорът на Националното разузнаване Тулси Габард обясни, че разсекретените файлове от Агенцията за национална сигурност събират последните известни комуникации от самолета на Еърхарт, данни за времето и състоянието на машината по време на полета, възможни локации за издирване и последвали запитвания и теории за изчезването ѝ.

Включени са и доклади на Военноморските сили и бреговата охрана, карти, както и радиосъобщения, проследяващи нейния маршрут и първите дни от търсенето.

Според документите последният ѝ сигнал е подаден на 2 юли 1937 г. в 8:43 часа и бързо става много неясен заради прекъсвания: "Ние сме на 157 337..."( „We are on the line 157 337 wl rept msg we wl rept…”)

Теории, слухове и странни свидетелства

С разсекретяването излизат наяве не само официални доклади, но и десетки спекулации, събрани през годините, пише USA Today News.

В пакетите още има:

японско дипломатическо съобщение до САЩ със съболезнования;

изрезки от медии за „измамите“ около околосветския полет;

версии, че Еърхарт е починала на остров Сайпан;

твърдения на мъж, че е погребана в Испания;

свидетелство на жена, уверена, че Еърхарт ѝ говорела „чрез телепатия“;

правителствени телеграми, според които е била пленена и екзекутирана от японците.

Смитсониън припомня, че мистерията около нея е раждала всякакви хипотези — от навигационни грешки и проблеми с радиото до твърдения, че е оцеляла и заживяла тих живот в Ню Джърси или във Филипините.

Още документи предстоят

Габард уточни, че Националният архив ще публикува допълнителни документи „на ротационен принцип“, веднага щом бъдат разсекретени.

Тръмп написа в Truth Social: „Разсекретяването на файловете за Амелия Еърхарт ще хвърли светлина върху изчезването на една от най-обичаните американски авиаторки, която десетилетия наред е в центъра на общественото любопитство“.

