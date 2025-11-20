IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Министър Караджов се озова на протеста срещу платеното паркиране в София

Не слушайте манипулаторите, каза Караджов на протестиращите

20.11.2025 | 19:33 ч.
Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов попадна по случайност на протеста срещу реформите в платеното паркиране в София, съобщава bTV.

След като изразиха недоволството си пред Столична община, протестиращите се отправиха на шествие по улиците. Така те се натъкнаха на Караджов, който се оказа, че отива на следващата си среща пеша, защото по думите му е имало задръстване.

Стигна се до словесна агресия на протестиращите срещу него, а полицейски служители го наобиколиха, за да го предпазят.

Министър Караджов пожела да разговаря с протестиращите. Той им каза, че е против поскъпването на синята и зелената зона в София.

Протестиращите нападнаха с думи транспортния министър и по темата за липсата на референдум за еврото.

“Вие знаете ли, че министрите не взимат решение дали да има референдум, или не. Въпросът за референдума не се решава от нито един министър“, заяви Караджов и каза, че хора манипулират останалите, че нещо зависи от някои от министрите.

“Има провокатори, които се опитват да създадат от това проблем“, каза на протестиращите министърът на транспорта.

“Чуйте ме добре – недейте да слушате манипулаторите. Това, което се направи за този бюджет, е свръхусилията на всички онези, които плащат данъци“, каза още Караджов на протестиращите.

